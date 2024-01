“Cuando entro a una cancha, tengo claro que la única manera de que me saquen es en una camilla y directo a una clínica”, con esas palabras Catalina Usme deja clara que lo da todo en el terreno de juego. Y es que, en entrevista exclusiva con el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión’, ‘abrió su corazón’ y explicó cuál es su manera de ver la vida.

(Lea también: “Gorda su madre”: Catalina Usme relató dura época que sufrió y cómo la afrontó)

“El mejor reflejo de lo que es una persona en la vida, es como se comporta en la cancha. Y, en mi caso, amo ganar, esa es mi filosofía”, expresó la futbolista, referente en nuestro país.

Según ella, la suerte no es más que el resultado del esfuerzo. Algunos entrenadores que la han dirigido cuentan que llega de primera a los entrenamientos y se va de última.

Nunca niega una gota de sudor y así lo demuestra. “De un partido jamás me voy. Si me ve vomitar, déjeme porque de eso no me voy a morir y yo sigo”, cuenta. Sin embargo, ha tenido sus momentos difíciles. Dice que prácticamente nació en un terreno de juego y que ahí espera morir. De hecho, ha estado apunto de hacerlo y así lo reveló en su relato.

“Tuve un evento, con la Selección Colombia, en Chile, donde me tienen que reanimar en la cancha. Caí desplomada de un codazo en la cabeza y perdí el conocimiento. Me acuerdo que, en ese entonces, la doctora dijo que había muerto, pero me reanimó de inmediato”, contó Catalina Usme, dando paso a la manera como le explicó a su mamá Luz Marina Pineda.

(Vea también: Catalina Usme, nominada a premio que solo ha ganado Linda Caicedo; compite con brasileñas)

“Cuando llego a casa, le cuanto a mi mamá, le mostramos, en fin. Nos pusimos a hablar de la vida y le digo: ‘vea, mamá, yo quiero que usted tenga una cosa clara; el día que me muera, si me pasa en una cancha, entiérrenme feliz porque eso es el significado de que me morí feliz, haciendo lo que me gusta y amo”, rememoró sobre aquel duro acontecimiento.

Por fortuna, no pasó a mayores y pudimos seguir disfrutando de la magia, técnica y calidad de Catalina Usme, baluarte de nuestra generación dorada de la Selección Colombia femenina, que tantas alegrías nos ha regalado. De hecho, en 2024, espera participar y brillar tanto en la Copa Oro Femenina de la Concacaf como en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.