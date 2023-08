Este miércoles 16 de agosto, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, condecoró con la orden de Boyacá a la Selección Colombia Femenina por lo hecho en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Fue en este espacio que Catalina Usme, una de las capitanas de la Selección Colombia, tomó la palabra y, frente al jefe de Estado, pidió más ayuda al deporte nacional, argumentando que los deportistas son quienes dejan en alto el nombre de país a nivel internacional.

“Me quedo con una anécdota que vivimos en Australia y Nueva Zelanda. Una señora se me acercó en el aeropuerto y me dijo que gracias a este grupo la gente ya nos ve diferente, no ve a Colombia en otros términos, sino en qué buen deporte tenemos“, dijo.

Y agregó: “Lo mejor que tiene Colombia son sus deportistas, la mejor cara que se muestra a nivel internacional son los deportistas. Son los que más necesitamos apoyo, necesitamos de esa mano que nos ayude a seguir preparándonos”.

Asimismo, Usme le agradeció a todo el país por el apoyo durante la Copa del Mundo y por el recibimiento que les dieron el martes en el Movistar Arena.

“Para nosotros es un placer estar con ustedes, creo que hemos vivido un mes y medio maravilloso. Este grupo viajó con un objetivo muy claro al Mundial y creo que el camino no acaba acá“, precisó.

Y agregó: “Lo lindo del deporte es que todo el tiempo viene dando retos y nuevas oportunidades. Estoy convencida de que este equipo va a dar de qué hablar de ahora en adelante”.