Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más laureados en la historia del fútbol y ese puesto se lo ha ganado a pulso con muchos años de trabajo y manteniendo su nivel al máximo nivel.

Sin embargo, cuando era joven tomó una de las decisiones que marcó su camino. Con 18 años llegó al Manchester United y empezó una carrera al lado de Alex Ferguson, quien lo guio hasta convertirse en una estrella de su equipo.

Para llegar a los ‘diablos rojos’ hubo una gran influencia de Carlos Queiroz, quien fue asistente técnico del entrenador inglés que lo ganó todo en su país y en Europa.

“La mala suerte para nosotros fue que Carlos Queiroz se uniera al Manchester United, y en una semana convenció a Ferguson para que comprara a Ronaldo… Fue una buena compra en ese momento”, dijo en el diario inglés.

