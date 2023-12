Independiente Medellín y Junior de Barranquilla jugarán la gran final del fútbol profesional colombiano, pues el conjunto antioqueño superó a Millonarios, América y Nacional, mientras que el equipo ‘tiburón’ le ganó a Águilas Doradas, Deportes Tolima y Deportivo Cali.

Estos compromisos serán el domingo 10 de diciembre en el Metropolitano de Barranquilla a las 4:00 de la tarde, justo antes del partido de Colombia contra Venezuela, y el de vuelta se jugará el miércoles 13 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot a las 8:00 de la noche.

Sin embargo, pese a que el horario, las canchas y demás ya están confirmadas, hay un tema que todavía no ha podido solucionar la Dimayor y es el tema del arbitraje, ya que este año fue muy malo para los jueces en el país y el único que se salva no esta apto para llevar la dirección de este importante compromiso.

Aunque muchos creen que el adecuado es Wilmar Roldán, ya que es el más experimentado y el que menos se equivoca, lo cierto es que al ser antioqueño y estar Independiente Medellín en la final, no puede pitar por tema de neutralidad y justicia.

Ante eso, hay muchos nombres que suenan para llegar dirigir esta fase, pero la verdad el resto han cometido errores muy claros y por eso no hay mucha confianza en ellos.

De hecho, uno de los nombres que sonó fue Carlos Betancur, el vallecaucano de 40 años que dirigió la final de la Copa Colombia entre Nacional y Millonarios. Sin embargo, en ese partido Mackalister Silva, del equipo de Bogotá, marcó un gol que era legítimo y el juez, con ayuda del VAR, decidió anularlo.

