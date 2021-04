green

Las últimas intervenciones de Carlos Antonio Vélez en ‘Palabras mayores’ han estado enfocadas en las decisiones de las autoridades locales, la inquietud que ha tenido sobre la salud de Reinaldo Rueda, su perspectiva sobre lo que ha pasado con Fredy Guarín y también ha dejado un espacio para hablar de James Rodríguez.

(Vea también: Vélez devuelve frase “no hable m…” a Mauricio Silva, periodista hincha de Millonarios)

Críticas a las decisiones sobre la pandemia

En su programa, el periodista deportivo expresó que no estaba de acuerdo con las recientes medidas sanitarias que se han tomado para combatir la propagación del coronavirus: “Hoy la pregunta es: ¿qué es más inservible, dañino o inútil, las cuarentenas y cierres o quienes las decretan?”.

Él considera que los confinamientos no han sido efectivos para controlar el virus y cree que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, debería enfocarse en la seguridad de la ciudad: “La inseguridad nos carcome mientras la señora se preocupa por dar visaje”.

Carlos Antonio Vélez, preocupado por Reinaldo Rueda

En varias oportunidades, el comentarista ha manifestado que no ve a Reinaldo Rueda en las mejores condiciones físicas. Vélez comentó en ‘Palabras mayores’ que el técnico de la Selección Colombia ya se vacunó contra la COVID-19, pero también dijo que está “preocupado por el semblante del profesor Rueda”.

Por supuesto, Vélez sabe que Reinaldo Rueda tuvo una cirugía en 2017, y esta puede ser una de las razones por las que el entrenador colombiano pudo bajar de peso: “Tenemos que cuidarlo. Él es una persona de riesgo; tuvo una operación en la cadera que lo dejó por fuera mucho tiempo”.

Su opinión sobre caso de Fredy Guarín

Respecto del caso de Fredy Guarín, Carlos Antonio Vélez fue prudente al decir que no se referiría a los problemas internos que pueda tener el jugador de Millonarios; no obstante, afirmó que la actitud del futbolista no fue adecuada:

“Comprendo la solidaridad de los compañeros de Fredy Guarín, pero eso es muy distinto a aplaudir una conducta impropia. No conozco su problema personal, no me voy a meter en eso, pero hay que reprobar su actitud violenta”, dijo Vélez en ‘Palabras mayores’.

Además, el comentarista dijo que fue “bochornosa” la reacción que Guarín tuvo frente a la Policía y posteriormente con el personal médico que lo atendió.

James Rodríguez y su presente con el Everton

Carlos Antonio Vélez se refirió a la marca de las 100 anotaciones que James logró en Europa, en la que añadió que “solo siete goles fueron a equipos ‘top’”; pese a eso, admitió que llegar a esa cifra es importante para el futbolista, destacando que este no es un goleador.

Finalmente, el periodista indicó que la propuesta del equipo de Ancelotti no es la mejor y calificó a Everton como club “pequeño, que siempre ocupa los puestos octavo, noveno y décimo”.