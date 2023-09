Carlos Antonio Vélez sigue al detalle el fútbol colombiano y, por esa razón, se animó a salir al paso de unas especulaciones que surgieron recientemente sobre el futuro del certamen a nivel local.

El periodista caldense, crítico también de Selección Colombia, reaccionó luego de que, según explicó, se hizo pública la idea de modificar el formato actual de la Liga BetPlay en el país.

Por esa razón, el comentarista de Win Sports y RCN Radio acudió a su cuenta personal de X (antes Twitter) para aclarar la información y ofrecer una versión acerca de ese particular asunto.

“No es cierto que se haya presentado una propuesta para cambio de sistema de torneo en el FPC [fútbol profesional colombiano]”, explicó el veterano comunicador en la primera parte de su explicación.

Lo cierto es que sobre el torneo del fútbol colombiano, donde Equidad empató con Cali, Vélez reconoció que hubo intenciones este año de llevar a cabo la mencionada modificación.

“Hace meses, la administración presentó una propuesta al respecto y no pasó el cedazo. Hoy no hay nada al respecto y tampoco lo habrá en los próximos meses. No hay sintonía con la idea”, concluyó.

Precisamente, el presidente de la Dimayor habló sobre la Liga BetPlay y la posibilidad de cambio, tema en el que aceptó que hay complicaciones que provocan que no se lleve a cabo próximamente.

La modificación que se planteó en el fútbol colombiano se había planteado para el certamen de 2024, en donde se buscaba que se definiera un solo campeón por cada año después de un cuadrangular final.

Esta fue la publicación con la que Vélez descartó el eventual nuevo formato y explicó las incidencias detrás de eso.