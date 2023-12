El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó su libro ‘Palabras mayores’. En este texto el reportero desarrolla una narración sobre su trayectoria profesional, pues ha acompañado a los colombianos por muchos años con información deportiva.

De esta forma, compartió en Caracol Radio un par de recuerdos de su vida. De hecho, mencionó que en el libro aclara parte de su historia en esta casa periodística. No obstante, indicó que cuando estaba en Caracol Radio las emisoras regionales tenían otros nombres y eran bastante apreciadas por los colombianos.

(Vea también: “No sean ignorantes”: Carlos Vélez defendió a Lucas González y le dejó palo a otro técnico)

“Yo empecé en una emisora que se llama ‘La voz de los fundadores’, haciendo un comentario político de cinco minuticos. En ese mismo año, en diciembre, empecé a hacer fútbol, pero haciendo reportajes, como empezamos todos, ‘cargando ladrillos’”, aclaró.

Vélez aclaró que tras ser periodista político comenzó su vida en el mundo deportivo. “Cuando el gerente de esa emisora va a Caracol, va a la ‘Voz del Café’, porque en esa época las emisoras tenían nombres divinos, montó un trabajo regional con Armenia, Manizales y Pereira. Me llevó a mí a Caracol Manizales. Yo hacía un programa del mediodía y no comentaba fútbol. Él me llevaba a Pereira a comentar fútbol y ahí empezamos la famosa lucha por la sintonía”.

Lee También

Por otra parte, destacó que pudo ver de cerca la lucha por el amor de los colombianos entre los medios. “Llegó un momento en que el gerente de Caracol se paró en la puerta del estadio Hernán Ramírez Villegas y le dijo a Pacho Muñoz, gerente de RCN en aquella época: ‘Le voy a dar 10.000 pesos por cada radio que entre en RCN’. No le dio un peso, nos comimos a todo el mundo allá con Caracol y eso hace parte de la historia. ¡Era una época maravillosa!”, aclaró.

Asimismo, mencionó que trabaja a diario y consume bastante contenido deportivo para poder transmitir de forma adecuada la información a los colombianos. No obstante, aclaró que su labor no es sencilla, pues así como encuentra personas que desean tomarse una foto con él, hay quienes lo critican. “Para decir lo que la gente quiere oír, yo no estoy”.

Este es el audio de la entrevista completa:

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.