Son pocas las personas que tienen el privilegio de compartir con Lionel Messi después de un partido. Uno de ellos fue Juan Felipe Mejía, periodista colombiano que trabaja con la Fifa y que en el Mundial de Brasil 2014 laboró como oficial de medios.

En entrevista con Pulzo Deportes, Mejía recordó el tenso momento que vivió con el ’10’ al final del encuentro frente a Suiza, correspondiente a los octavos de final, el cual ganó la Selección Argentina por 1-0, en el minuto 118, gracias a Ángel Di María.

Mejía era el encargado de entregar el premio al mejor jugador del partido y Messi, que en ese entonces se lo ganó, no lo quiso recibir porque consideró que el ‘Fideo’ era el verdadero MVP.

“Estaba en ese momento en el túnel con los periodistas ‘Tití’ Fernández y Christian Martín. Pasó argentina y le dieron el premio al jugador del partido a Messi. En ese momento se decidía por la votación de la gente”, dijo.

Y añadió: “Me toca salir a entregarle el premio a Messi del jugador del partido, nuestra labor era leerle un texto del patrocinador y venía un niño a darle el trofeo, que yo tenía”.

“Cuando llega [Messi], dice: ‘Ustedes qué fútbol están viendo, yo no fui el jugador del partido, fue Di María’. Se fue para las duchas y yo con el intercomunicador estallado porque el protocolo era que el jugador termina el partido, se le notifica que era el MVP y pasa a la conferencia de prensa”.

Juan Felipe Mejía comentó que, pese a que ahora recuerda el episodio con gracia, en el momento hubo mucha tensión, pues tenía encima a la Fifa, que necesitaba ver a Messi atendiendo a los medios de comunicación.

“Messi no quería y no quería. Yo hablaba con Nicolás Novello, jefe de prensa de Argentina, para que me hiciera el favor y él solo me decía que qué podía hacer, que era ‘Leo'”, precisó.

Y agregó: “Me tenían estallado el radio, todos los medios lo estaban esperando. Hasta que salió Messi y le dije que por favor lo necesitaba llevar a la conferencia de prensa. Finalmente fue medio molesto y recibió el premio“.

Finalmente, el periodista colombiano detalló que, en el momento, le explicó a Messi la razón por la que debía atender los medios, sobre todo, haciendo énfasis en que el trabajo como oficial de medios de la Fifa.

“En algún momento que hablé con él, le dije que si el mejor jugador fue Di María, que lo dijera en la conferencia de prensa, pero que pues a mí me tocaba entregarle el premio… Yo solo decía que me iban a sacar, que me iban a echar, pero no pasó nada, una anécdota más y listo. La última vez que lo vi fue jugando en el Inter de Miami”, concluyó.

