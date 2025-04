Lionel Messi, más allá de su indiscutible talento en el fútbol, se ha convertido en un ícono global, y su estilo de vida refleja el éxito y la influencia que ha alcanzado. A lo largo de su carrera, Messi ha sido visto en eventos de moda y alfombras rojas, donde su vestimenta suele ser objeto de atención.

Su esposa, Antonella Roccuzzo, también tiene gran influencia en el mundo de la moda, y juntos suelen aparecer en eventos de relevancia.

El futbolista ahora luce uno de los modelos de relojes Rolex más comentados que crean revuelo en redes sociales. Actualmente, fue visto con el novedoso ‘Oyster Perpetual’ ref 126000 colo rosa, en el partido entre el Miami CF y el Philadelphia Union.

Argentine footballer #Messi is wearing a #Rolex Oyster Perpetual 36 Ref.126000 in steel. This timepiece features a candy pink dial.

Retail Price : $6,200.00#InterMiami pic.twitter.com/HLRi57mUyv

— Luxury Shots (@LuxuryShots1) March 31, 2025