Rolex, la icónica marca suiza de relojes de lujo, ha comenzado 2025 con un incremento en los precios de varios de sus modelos más codiciados. Este aumento se produce después de un significativo incremento del valor del oro en 2024, que alcanzó su mayor subida anual en 14 años, con un 27 % de alza.

La compañía, conocida por su producción de más de un millón de relojes al año y con ventas estimadas en más de 10.000 millones de francos suizos (US$11.000 millones), elevó los precios hasta en un 8 % para algunos modelos fabricados con metales preciosos.

Qué relojes Rolex subieron de precio

Por ejemplo, el modelo Day-Date de oro amarillo con esfera negra de 40 milímetros ahora cuesta 44.200 euros (aproximadamente US$ 45.756), en comparación con los US$ 42.444 del año anterior. De manera similar, el GMT-Master II de oro amarillo subió de US$ 42.754 a US$ 46.170.

Mientras que los modelos de metales preciosos registraron los mayores aumentos, los relojes de acero tuvieron incrementos más moderados. Por ejemplo, el precio del icónico Cosmograph Daytona de acero pasó de US$ 16.045 en 2024 a US$ 16.563 en 2025, mientras que el modelo Submariner sin fecha subió alrededor de 1,6 %, alcanzando los US$ 9.834.

Rolex, que tradicionalmente ajusta sus precios una vez al año en enero, había incrementado los costos de modelos similares en 2024, aunque en menor medida. En aquel entonces, el aumento para relojes de metales preciosos fue de aproximadamente 4 % en el Reino Unido.

Por qué subieron los relojes Rolex

El alza en los precios de Rolex no solo refleja el encarecimiento del oro, sino también factores como la inflación, el costo de los materiales y de la mano de obra, así como la fuerte demanda de productos de lujo. Además, las fluctuaciones monetarias han influido en ajustes anteriores. Por ejemplo, en 2022, la marca subió precios en el Reino Unido y Europa debido a la apreciación del franco suizo frente a la libra esterlina y el euro.

Un portavoz de la compañía declinó comentar sobre los cambios de precios, aunque analistas sugieren que estas subidas también pueden ser un indicador de la fortaleza económica de ciertos mercados. Cabe destacar que el precio de un reloj Rolex puede variar dependiendo del país, lo que añade una dimensión económica al prestigio de la marca.

Con estos ajustes, Rolex reafirma su posición como líder en el mercado de relojes de lujo, donde la exclusividad y el valor de los materiales continúan siendo factores clave en su estrategia.

