Millonarios y Atlético Nacional no se sacaron ventaja el pasado domingo 13 de abril en El Campín, al empatar 0-0 por la fecha 13, en un partido intenso que tuvo como protagonista a Edwin Cardona y Álvaro Montero.

Sin embargo, más allá del resultado y las estrategias usadas por los técnicos David González y Javier Gandolfi, hubo un hubo varios hechos extrafutbolísticos que llamaron la atención, como la actitud de Marino Hinestroza con la prensa capitalina.

Y es que, finalizado el encuentro, el extremo del conjunto ‘Verdolaga’ pasó por la zona mixta, en donde lo esperaban varios medios, y no concedió ninguna entrevista, argumentando que ninguno decía “bien las noticias”.

“Cuando digan las noticias bien, les doy entrevistas”, dijo Hinestroza frente a los micrófonos antes de salir del estadio.

” Cuando pongan las noticias bien les doy entrevista “.

Como era de esperarse, la actitud del joven delantero fue rechazada por algunas voces de la opinión pública, como el periodista Iván Mejía, quien, a través de su cuenta de X, calificó a Hinestroza como una “figurita de papel”.

De hecho, Mejía Álvarez, que ya está retirado de la profesión, aseguró que Marino es un “endiosado” y “prepotente”.

“¿A quién le ha ganado? Una figurita de papel, endiosado y prepotente”, escribió Mejía como respuesta a una opinión del también periodista Juan Felipe Cadavid.

Para Cadavid, por ejemplo, lo dicho por Marino Hinestroza no estuvo bien y también se unió a la oleada de críticas: “Traducción: cuando opinen como a él le gusta y se diga lo que él quiera, dará las entrevistas”.

Edwin Cardona sí habló en zona mixta tras Millonarios-Nacional

David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano y Edwin Cardona fueron algunos de los jugadores de Atlético Nacional que hablaron con los medios de Bogotá sobre el empate sin goles contra Millonarios.

Justamente, el último de los mencionados indicó que se siente orgulloso del equipo por el partido que hicieron, teniendo en cuenta el calendario tan apretado del cuadro ‘Verdolaga’ por su participación en la Copa Libertadores. El ’10’ aseguró que Nacional mereció llevarse los 3 puntos del estadio El Campín.

Complicado, no. Orgulloso de mi equipo, veníamos de un viaje, de un partido muy importante, y hoy sacar un resultado de estos creo que merecíamos ganar, así es el partido. Ellos estaban de local, con su gente y nosotros inclusive así siempre propusimos y nada, rescatar el esfuerzo que hicimos hoy”, dijo.

Y añadió: “Fue un viaje largo, llegamos a las 10 de la mañana, luego entrenamos a las 3 tarde y nadie se quejó. Entrenamos en sintético porque no nos prestaron cancha, si te pones a ver es difícil así la gente no vea lo que hay detrás. Vinimos a competir de tú a tú y todos entregaron todo en el campo. Merecíamos ganar, sabíamos el rival que teníamos al frente, pero venían descansados. Rescatar lo que hizo el equipo, la valentía del equipo, no nos escondimos en ningún momento y eso es muy importante”.

Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional por Liga BetPlay

El próximo partido de Atlético Nacional por Liga BetPlay será frente a Boyacá Chicó, por el juego correspondiente a la fecha 14 del campeonato.

El duelo, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, iniciará a las 6:20 de la tarde y le servirá al conjunto ‘Verdolaga’ para pelear el liderato de la tabla.

