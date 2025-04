Millonarios y Atlético Nacional empataron 0-0 en una nueva edición del clásico del fútbol colombiano, que se disputó en la tarde-noche de este domingo 13 de abril.

La igualdad dejó al equipo ‘Embajador’ como líder de la competencia con 26 puntos, mismas unidades de Junior, que es segundo, y una más que el ‘Verdolaga’ que, con el 0-0, quedó en la tercera casilla de la clasificación.

Sin embargo, más allá de la falta de goles, hubo varios hechos que llamaron la atención en el duelo Millonarios vs. Nacional, como el choque entre Camilo Cándido y Helibelton Palacios, la furia de Alfredo Morelos al ser sustituido y el gesto que le hizo Edwin Cardona a la hinchada del cuadro capitalino.

Justamente, este último de Cardona causó revuelo en el estadio El Campín, pues les señaló a los asistentes una de las mangas de la camiseta de Nacional en donde se le rinde tributo al tricampeonato que ganó en 2024 con la Copa, Liga y Superliga BetPlay.

En la manga izquierda de la camiseta de Nacional hay un parche de los títulos del año pasado, tal y como se puede ver en una de las fotos que subió el conjunto ‘Verdolaga’.

El gesto, que no se vio en la transmisión de televisión, provocó la furia de los miles de hinchas que estaban en la tribuna occidental del estadio El Campín, de Bogotá.

Qué dijo Edwin Cardona por el empate entre Millonarios y Nacional

Finalizado el encuentro, Edwin Cardona, referente y número ’10’ de Atlético Nacional, habló con la prensa e indicó que, para él, el verde antioqueño mereció ganar el partido.

“Complicado, no. Orgulloso de mi equipo, veníamos de un viaje, de un partido muy importante, y hoy sacar un resultado de estos creo que merecíamos ganar, así es el partido. Ellos estaban de local, con su gente y nosotros inclusive así siempre propusimos y nada, rescatar el esfuerzo que hicimos hoy”, dijo.

Y añadió: “Fue un viaje largo, llegamos a las 10 de la mañana, luego entrenamos a las 3 tarde y nadie se quejó. Entrenamos en sintético porque no nos prestaron cancha, si te pones a ver es difícil así la gente no vea lo que hay detrás. Vinimos a competir de tú a tú y todos entregaron todo en el campo. Merecíamos ganar, sabíamos el rival que teníamos al frente, pero venían descansados. Rescatar lo que hizo el equipo, la valentía del equipo, no nos escondimos en ningún momento y eso es muy importante”.

