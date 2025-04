El entierro del icónico exfutbolista, que supo vestir las camisetas de la Selección Colombia, el Junior de Barranquilla y Parma de Italia, entre otros equipos, se llevó a cabo el martes 8 de abril en Cúcuta, una de las ciudades que se deleitó con el talento del mediocampista samario.

Sin embargo, pese a la nutrida asistencia a la caravana y la presencia de algunos exfutbolistas y representantes del deporte, la decisión, atribuida a la segunda esposa de Jorge Bolaño, Andrea Rocío Pérez, despertó el malestar de excompañeros y allegados que lamentaron no haber tenido un mejor tributo a ‘Bolañito’ en la tierra que lo vio nacer y crecer.

“Son cosas que se tejen dentro de las relaciones, la actual esposa no tenía ninguna relación con nosotros, ella tenía la potestad por así decirlo y lo decidió de esa forma, pero para mí fue un entierro muy triste”, señaló el exdeportista Williams Fiorillo, con quien alcanzó a compartir en el Junior.

En un diálogo con El Bordillo, el exfutbolista aseguró que en Barranquilla o Santa Marta se debió haber producido un mayor homenaje para ‘el Bola’ como se le conocía cariñosamente. “Para la gloria que dio ese hombre en el fútbol como personaje público”, destacó Fiorillo.

“Yo creo que cuando tú mueres, en tu epitafio escriben algo, pero los que te acompañan te están dando un mensaje de lo que hiciste en la vida”, expresó quien fue compañero de Jorge Bolaño en 1995.

“Para mí eso no era lo que ‘el Bola’ merecía, no vi jugadores de Selección Colombia, no vi excompañeros de muchos equipos, ni de junior”, señaló Fiorillo y enunció la presencia de los también exfutbolistas Raúl Eduardo Chaparro, Carlos Mario Vilarete y Víctor Danilo Pacheco, en imágenes compartidas por medios locales se aprecia también la presencia de Alberto Gamero y su hermano, Óscar Bolaño.