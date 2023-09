Carlos Antonio Vélez criticó fuertemente el partido en el que Santa Fe igualó a cero goles ante Deportivo Pereira por Copa BetPlay. Justamente estuvo en la transmisión como comentarista y confesó que ha sido uno de los peores partidos que le tocó en su trayectoria.

En Palabras Mayores, de Antena 2, le dedicó un espacio para criticar lo que sucedió en la noche del miércoles en el estadio El Campín, lo que calificó de “bodrio”.

“Fue un super bodrio. Anoche pagué todas las deudas que tenía con el altísimo. Hay un antecedente lamentable, de liga, entre Pereira y Santa Fe y digo lamentable porque se jugaron 37 minutos en aquel partido y se perdieron 64, mucho más de una hora, fueron a no jugar, con muy pocas acciones de peligro. El antecedente era precario. Así y todo me arriesgué y pagué todas mis culpas. No debo nada”, dijo Vélez, con un tono de molestia.

“El campeón de los bodrios fue el partido de ayer. Super bodrio. El Deportivo Pereira un poquito más ambicioso. El paragua se comió como dos. A Balboa lo vi en Perú y lo tuvo varias veces. Santa Fe no aprovechó la debilidad del juego aéreo de ellos. La entrada de Rodallega no define nada, cuando entran los tres, Santa Fe atacó como debe atacarse. Ahí tuvo el dominio de una situación. Fue un partido muy pobre que medio se animó al final cuando Bodhert hizo los cambios. Si no está Rodallega no hay quién les haga un gol. Ese muchacho Moreno es muy limitado. Ese partido hizo historia por malo”, añadió.

