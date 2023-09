Independiente Santa Fe jugó otro partido que no gustó y que tuvo muy pocas opciones de marcar. Empató 0-0 ante Deportivo Pereira en la ida de cuartos de final de Cova BetPlay, que se llevó a cabo en Bogotá.

El ‘León’ dejó pasar una gran oportunidad para acercase a la semifinal del torneo que da cupo a Copa Libertadores del 2024 al campeón. Ahora tendrá que ir al Hernán Ramírez Villegas a sacar el resultado.

(Vea también: Santa Fe no pudo repetir la heroica contra Pereira y quedó mal parado en Copa)

Este fue uno de los peores partidos que se le ha visto a Santa Fe en el semestre, más allá de que jugó con varios suplentes. Los últimos 30 minutos ingresaron hombres importantes como Hugo Rodallega, Ever Valencia y Fabián Sambueza, pero la cara no cambió.

En la rueda de prensa posterior al partido hubo mucha tranquilidad por parte de Bodhert, quien confesó que le gustó el equipo, sin autocritica alguna.

Rueda de prensa de Santa Fe

Balance del juego: “Al final los sometimos, tuvimos para abrir el marcador, había que abrir el marcador para que ellos salieran un poco más, pero no fuimos eficaces. El equipo se paró bien, me gustó el equipo y la serie está abierta. En Pereira también tenemos que hacer un trabajo y que ellos sean mucho más propositivos”.

Hugo Rodallega aún no está al 100. “Tenemos un partido el sábado que va a hacer muy importante como el de hoy. A Hugo tengo que llevarlo de a poco, el partido pasado le di 39 minutos, hoy manejamos 30. Fue programado el cambio desde un principio, no me puede exceder en él, lo necesito para lo que se viene y tengo que ir midiéndole las cargas. Eso es lo que estamos haciendo con Hugo”.

Lee También

Sobre el comportamiento del equipo. “Me gustó el trabajo que hicieron los muchachos, creo que hicieron una buena presentación y estoy a gusto con lo que hicieron. Por ahí les van a aparecer algunas imprecisiones, pero es normal. Me agradó lo que vi en el día de hoy”.

Lo que deben mejorar: “Hay que seguir buscando soluciones al bloque defensivo, debemos seguir buscando soluciones mejor los espacios y la finalización es en lo que hay que enfocarnos ahora. Nos ha faltado concretar, pero hemos ganado en los duelos de pelota quieta y estoy seguro vamos a acertar en una, pero se ha generado desde esa parte para marcar, no tenemos déficit en ese aspecto”.

Este es el video de la rueda de prensa:

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.