A través de su cuenta oficial de Twitter, Carlos Antonio Vélez compartió este domingo un artículo del diario Olé, donde muestran dos fotografías de Sebastián Villa con algunos amigos en plena cuarentena obligatoria.

En las imágenes, publicadas por el atacante antioqueño en sus historias de Instagram, se puede apreciar a Villa junto a Carlos Zambrano, defensor peruano de Boca Juniors, y Félix Benítez, quien tuvo recientemente coronavirus.

Estas fotos, según el impreso argentino, no cayeron nada bien en el conjunto ‘xeneize’ debido a que le habían pedido al atacante antioqueño que manejara un perfil más bajo, ya que en los últimos meses ha estado involucrado en varias polémicas.

“El colombiano insiste en una exposición pública que en el club no quieren más. De hecho, es algo que Juan Román Riquelme [segundo vicepresidente], quien no es afecto a las redes sociales, no comparte para nada: la exhibición de situaciones porque sí”, agregó este mismo medio.