Carlos Antonio Vélez expresó en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, que en la entrevista que hizo en conjunto con su hijo, el también periodista Luis Carlos Vélez, a Mohamend Salah “el jugador estaba en todo su derecho de no hablar de algunos temas, como política y religión”.

Y agregó que les avisaron que tampoco le podían preguntar por la situación de James Rodríguez en el Real Madrid: “Fue una puntualidad y me pareció algo sensato, no hacer referencia a problemas de jugadores con sus equipos, como el caso de James. Nos dijeron que él no conocía bien ese tema”.

Sin embargo, reconoció que le quedó “la espinita” con la consulta que le hizo sobre el entrenador vallecaucano Jaime Pabón, que le trabajó la definición a Salah años atrás, ya que cuando la estaba formulando, al aire le dijeron que indagara por otra cosa.

“Me cambiaron la pregunta. Parece ser que la relación no terminó bien. Lo tengo que investigar, aunque es una suposición mía… Fue lo único en lo que quedé con una espina clavada porque no hubo respuesta”, explicó.

Finalmente, Vélez expresó que aceptó las condiciones y que le parecieron “lógicas” las reglas que le pusieron para el diálogo con el atacante egipcio, que dio conceptos sobre su actualidad y una que otra referencia del fútbol colombiano.