El Real Madrid no hará contrataciones para la próxima temporada y su único objetivo para este mercado de pases que se avecina es ‘hacer caja’ con la salida de varios jugadores. James Rodríguez es el futbolista que lidera esa lista, pero unos cuantos compañeros más lo podrían acompañar en la puerta de atrás.

El diario Marca y otros medios de comunicación españoles coinciden en que, de la actual plantilla del equipo blanco, hay cuatro jugadores más que son prescindibles para Zinedine Zidane y podrían salir si llegan ofertas por ellos: Gareth Bale, Luka Jovic, Mariana y Brahim.

El galés ya no es tenido en cuenta por el técnico francés y por eso una buena venta sería ideal para los intereses del club español. Sin embargo, los periodistas cercanos a la actualidad del Real Madrid aseguran que él no tiene ningún problema en seguir en el equipo así no juegue, porque de todas maneras seguirá recibiendo el buen salario que tiene por contrato.

Jovic llegó hace un año, pero su pobre rendimiento ha hecho que el Madrid replantee su futuro. Al parecer, varios equipos europeos están sondeando de qué manera podrían hacerse con los servicios del delantero serbio.

Por su parte, Mariana y Brahim son otros dos jugadores que, como James y Bale, no tienen lugar en los planes de Zidane por la sobrepoblación de talentos que tiene en el ataque. De todas maneras, el periodo de pases durará bastante y se podría alargar hasta octubre.