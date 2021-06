Este martes, Juan Guillermo Cuadrado aprovechó unos minutos desde el hotel de concentración del combinado nacional para aclarar el tema sobre las supuestas indirectas a James Rodríguez, que no fue tenido en cuenta para la Copa América 2021.

Carlos Antonio Vélez, sin embargo, mostró su total desacuerdo con esas declaraciones y se despachó en contra del futbolista de la Juventus en su cuenta oficial de Twitter, donde compartió un mensaje al respecto.

“Ahora dice que no dijo lo que dijo y que lo que dice la prensa él no lo dijo. Un consejo gratuito: cuando uno habla se hace responsable de lo que dice. Que vicio tan aburridor ese de tirarle la culpa a un tercero de lo que uno no puede o no quiere enfrentar”, escribió.