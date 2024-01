En medio de los anuncios de pretemporadas de equipos como Santa Fe, Carlos Antonio Vélez destapó las cartas para lo que viene en 2024 y aclaró si se proyecto para estar en Canal RCN y Win Sports.

En un mensaje desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), el caldense indicó que no solo se alista para su franja de ‘Palabras mayores’ en la emisora Antena 2 desde el miércoles 10 de enero, sino que expuso sus planes de retorno a los comentarios en televisión.

“El sábado 20 [de enero] estaré por Canal RCN con la Selección Colombia Sub-23, en el preolímpico; el 21 [de enero], volveremos con la Liga del FPC por Win Sports y el 24 [de enero] la finalísima de la Superliga entre Millonarios y Junior”, aseguró.

Lo cierto es que esta presentación de sus planes para reaparecer en la pantalla chica le sirvió al comentarista deportivo, punzante sobre los Juegos Paamericanos, tirarle a otros periodistas.

Lee También

De la misma manera en la que le ha caído a sus colegas en otros momentos, Vélez no tuvo tapujos para llevar a cabo fuertes señalamientos en medio de su competencia en la televisión colombiana.

“Como siempre derecho, clarito, sin vueltas, el fútbol como realmente se juega, lo que suceda en el campo bajo escrutinio analítico táctico- estratégico sin fantasías, sin convertir en ‘históricas’ las gangas, sin elevar a los altares a los que marcan un gol o hacen una que otra jugada, sin defender productos por intereses de rating, sin lamer botas y lejos de la zalamería cortesana que tanto daño hace a la verdad. Es una invitación a escuchar lo que pasa y no lo q muchos quieren oír”, señaló.

Otros periodistas como Steven Arce han tomado distancia de Carlos Antonio Vélez al referirse a su estilo, con el que el veterano periodista se ha catapultado desde hace varias décadas de carrera.

El comentarista de Win Sports contó que renunció a ese canal hace algunos meses, pero finalmente hubo algunas concesiones que llevaron a que decidiera mantenerse más tiempo.

El caldense se ha referido en el pasado a su eventual retiro como profesional, tema al que no le ha puesto ninguna fecha sobre cuándo dejará de aparecer en la televisión nacional.

Esta fue la publicación con la que el experto aprovechó para tirarles pullas a sus colegas en el periodismo en medio de la promoción de sus apariciones en Canal RCN y Win Sports.

Esto no para. Mañana a las 7.30 AM volveremos con “Palabras Mayores “ nuestra tira diaria de opinión en @Antena2RCN y multiplicada en todas las plataformas @YouTube, @ivoox ,spotify y demás. El Sábado 20 estaré por @CanalRCN con @FCFSeleccionCol sub 23, en el preolímpico, el 21…

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) January 9, 2024