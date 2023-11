El partido del pasado jueves, en el que la Selección Colombia derrotó por primera vez en la historia a Brasil por Eliminatorias, despertó todo tipo de opiniones en la prensa del país. Una de las que más controversia provocó fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que la ‘Tricolor’ le había ganado “al peor Brasil de la historia”.

Esto, como era de esperarse, hizo que algunos colegas le respondieran y expresaran su desacuerdo, como lo hizo Víctor Romero, del programa ‘Balón dividido’ de ESPN, quien señaló que no había que restarle importancia a la victoria. “A este importante triunfo no hay que bajarle el precio”, dijo.

Otro de los que opinó por la misma línea fue Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, que, pese a que no nombró directamente a Vélez, aseguró que eso de que era el peor Brasil de la historia era “cuento chimbo”.

Carlos Antonio Vélez responde y le tira a colegas en Colombia

Este martes 21 de noviembre, día en el que la Selección Colombia enfrentará a Paraguay, el experimentado comunicador se refirió al tema y respondió a las críticas que recibió en los últimos días.

“Las opiniones tienen que tener espacio, todas tienen que tener lugar y no todos pensamos igual […]. En el caso del fútbol se llega a unos excesos de zalamería que son hasta fastidiosos, muy fastidiosos. La verdad a mí me gusta revelarme contra la zalamería porque es un disfraz, un cosmético, un sesgo”, mencionó inicialmente Vélez en su programa ‘Palabras mayores’, de Antena 2.

Carlos Antonio comparó la situación con lo que pasa con cierta parte de la prensa argentina, e incluso puso al aire un audio en el que el periodista Martín Liberman criticó la alcahuetería con la selección ‘albiceleste’.

“La zalamería que hay en Colombia, pues de pronto no es tanta como la que hay en Argentina […]. Eso hace que las cosas no avancen y que se tenga en general un concepto equivocado de las cosas como que se vea jugar bien a quien no juega bien”, agregó Vélez.

En sus explicaciones, el comunicador continuó con sus argumentos y reiteró lo que pensaba del triunfo de Colombia ante Brasil.

“Es muy fastidioso. Pasa allá [en Argentina] y a veces pasa aquí no tanto como allá. Una lambonería, una sobonería […]. Acá cuando se dice una cosa se argumenta y yo sigo argumentando que futbolísticamente hay muchos vacíos que hay que corregir”, comentó Carlos Antonio Vélez en su espacio radial.

Luego, agregó: “Ahora, otros no los ven o porque no entienden, no saben, o simplemente hay un sesgo. Cada uno que diga lo que quiera, yo trato de colaborar simplemente diciendo lo que sé que pasa”.

