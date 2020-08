Camilo Villegas reapareció ante las cámaras en un corto dialogo que tuvo con el canal oficial de la PGA, la Asociación de Golfistas Profesionales, antes de iniciar su participación en el Nationwide Children’s Championship, un torneo que hace parte del Korn Ferry Tour, que se disputa en Ohio (Estados Unidos).

El deportista colombiano se mostró bastante agradecido por todo el apoyo que ha recibido luego de que hace tres semanas se supiera que su hija Mía falleció. A la pequeña le diagnosticaron un tumor cerebral y otros más en la columna vertebral, por lo que tuvo que someterse a varias quimioterapias.

“Obviamente queríamos que ella estuviera con nosotros, pero llegó un punto en el que se volvió bastante loco y lo mejor fue su descanso. Ella no está aquí físicamente, pero permanece en nuestros corazones por siempre. No puedo cambiar nada de lo que pasó. Podemos tener una buena actitud”, expresó bastante conmovido el golfista paisa.

Villegas es optimista con su futuro y el de su esposa. Sobre eso afirmó: “La vida sigue. Estoy feliz por estar jugando aquí esta semana. Mi esposa regresó a casa con su mamá y volveremos a la normalidad lentamente”.

Esta es la primera vez que el colombiano se refiere públicamente al fallecimiento de Mia. En Instagram solo agradeció el homenaje que le hicieron a su familia la semana pasada en un torneo de golf que él ganó hace seis años. A continuación, en video, las declaraciones del golfista:

"I can feel the love. I can feel the energy." ❤️

Camilo Villegas returns to competition this week @NCHC_Golf, inspired to honor the legacy of his young daughter Mia, who tragically passed away last month. pic.twitter.com/iA8zCHUJ1v

