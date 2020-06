Mía, la hija de tan solo dos años de Camilo Villegas, fue diagnosticada hace meses con un tumor cerebral y otros más en la columna vertebral. La pequeña superó la fase de quimioterapia y sigue luchando contra el cáncer.

Como este jueves volverá a competir oficialmente, en el torneo Korn Ferry Tour Challenge, el golfista colombiano ofreció una rueda de prensa en la que el estado de salud de su hija se robó el protagonismo de su diálogo con los periodistas presentes.

Villegas se emocionó levemente al tocar el tema y aseguró en la primera parte de la rueda de prensa: “Es inspirador ver a mi pequeña luchando (lágrima). Amo el golf. Mi esposa quería que viniera. Mía ha sido muy inspiradora. Ver a una pequeña luchar por su vida es genial”.

El colombiano reconoció que dudó si ir o no al encuentro con los medios de comunicación porque sabía que hablar de su hija sería duro, pero aceptó que en un mundo tan comunicativo como el de ahora era cuestión de tiempo que tuviera que hacerlo.

“No es para que la gente sienta pena, sino para que la gente simplemente envíe buena energía, haga una pequeña oración, por mi hija, por nosotros. Es cuestión de tiempo. Ella sigue luchando. Ella sigue inspirándome”, concluyó Villegas.

El deportista paisa regresará a las competencias luego de casi dos años de inactividad por una lesión de hombro, además del retraso propio en el calendario golfístico de Estados Unidos por el coronavirus.

Estas fueron las declaraciones que entregó Villegas sobre el estado de salud de su hija de dos años:

"I was like, 'How can you cry and play?'

"But she wanted to play."

