“¿Ya para qué? Que no venga a decir que quiere volver porque ya no hay nada que hacer. Si quieres, juegas en el Huila”, fueron las declaraciones que Iván René Valenciano entregó a ‘Nuestros Deportes’, donde sustentó su opinión basándose en el historial de indisciplina de Ortega, que acaba de salir del Omonia de Chipre.

Frente a esta posición, Michael Ortega, de 29 años de edad y con recorrido en Junior, le recordó a Valenciano que él lo ayudó cuando estaba mal y que las segundas oportunidades son para todos.

“Nunca digas que es tarde… Verte bien me pone feliz, aunque sea hablando mal de todo el mundo. No me definas por mi pasado, aunque fuiste un ejemplo en mi vida para no hacer lo mismo, te respeto y te quiero”, expresó en una serie de trinos.

Y remató echando en cara que Valenciano necesitó de él y que ahora lo perjudicó:

“Me dolió verte hablar tan mal de mí, nunca lo esperé, lo aceptaría de cualquier otra persona, ¿pero de ti?, cuando muchas veces te di la mano y te abrí hasta las puertas de mi casa en busca de segundas oportunidades; si lo hiciste para quedar bien no sé, si querías joderme lo lograste”.

En video, la despachada de Valenciano y las respuestas de Ortega:

