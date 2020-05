“Qué año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex”, escribió con bastante ironía el polémico jugador, famoso también en el mundo del entretenimiento por las tormentosas relaciones que ha tenido en los últimos años.

Muchos de los seguidores de Michael Ortega se divirtieron con la publicación y señalaron como la destinataria de la misma a la famosa modelo Andrea Valdiri, a quien Ortega llegó a proponerle matrimonio hace unos años.

Esa ha sido la relación más mediática que ha tenido el volante costeño. En ese amorío con la influenciadora hubo filtraciones de videos íntimos, discusiones ante los medios de comunicación y acusaciones de todo tipo.

El reconocido relator del canal Win Sports, Eduardo Luis, fue una de las personas que asoció el tuit de Ortega con Valdiri. Al verlo, el narrador comentó: “¿Pero que baila muy bien”, haciendo referencia a una de las cualidades que presume en sus redes sociales la modelo costeña.

Esta fue la publicación de Ortega y algunas de las reacciones que generó:

Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex

— Michael Ortega (@MichaelortegaJ) May 29, 2020