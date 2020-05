green

César Augusto Londoño añadió un capítulo más al vaivén de críticas personales que ha tenido en diferentes medios con Mejía, quien desde días atrás se refiere a Londoño con el apelativo del ‘sepulturero’.

En esta oportunidad, Londoño arremetió contra el estilo recio y crítico de Iván Mejía, con el que presentó ‘El pulso’ en el pasado y espacio que ahora comparte con Óscar Rentería.

“Aquí opinamos de todo, pero lo que no haremos nunca es juzgar a una persona o calificar a alguien de bandido o ladrón cuando no tenemos pruebas y no nos consta”, apuntó inicialmente.

Pero luego fue más directo, aunque sin mencionar el nombre de Mejía: “Aquí no tenemos, en esta administración, la irresponsabilidad que en algún momento se pudo vivir, cuando por odio, envidia o por mandado se hablaba mal de la gente”.

La apreciación de Londoño fue respaldada por Rentería, que avisó que las diferencias profesionales no se deben llevar al plano personal.

En audio, las palabras de Londoño (desde l minuto 12:50):