En declaraciones entregadas a la web de su escuadra, Brailsford explicó por qué decidió convocar al ecuatoriano Richard Carapaz para el Tour de Francia, pese a que estaba programado para defender su título en el Giro de Italia, movimiento que generó rumores encaminados a una posible baja del colombiano Egan Bernal.

Y argumentó, después de anunciar que los británicos Geraint Thomas y Christopher Froome no fueron elegidos para la carrera, que debió “seleccionar al líder adecuado para la competencia adecuada y con el equipo de soporte adecuado”.

“Hemos tenido que analizar toda la información más reciente para asegurarnos de que estamos en la mejor posición posible para optimizar nuestro rendimiento”, agregó.

Junto a Bernal y Carapaz estarán: el ruso Pavel Sivakov, el polaco Michal Kwiatkowski, el español Jonathan Castroviejo, el costarricense Andrey Amador, el galés Luke Rowe y el holandés Dylan van Baarle.

El Tour de Francia comenzará el 29 de agosto con el equipo Jumbo-Visma, elenco del esloveno Primoz Roglic, como máximo rival del Ineos.

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 19, 2020