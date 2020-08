Después de su flojo rendimiento en la reanudación del calendario, en el que se ha dejado ver como un ‘sacrificado gregario’, Christopher Froome dijo por qué concuerda con su no participación en el Tour de Francia, evento que comienza el 29 de agosto.

Y agregó que ir en busca del título de la Vuelta a España es lo mejor para él: “Ese es un objetivo más realista para mí porque estoy volviendo de una fuerte caída en la que sufrí muchas fracturas. Y aunque ya no tengo dolores, debo ir paso a paso”.

El ganador de 4 Tours y 2 Vueltas afronta así sus últimos meses con el Ineos, formación en la que ya no es jefe de filas, motivo por el que estaría optando por una salida apartada de conflictos y de pugnas internas por la capitanía.

En consecuencia, Ineos presentará en el Tour de Francia al colombiano Egan Bernal, al ecuatoriano Richard Carapaz, al ruso Pavel Sivakov, al polaco Michal Kwiatkowski, al español Jonathan Castroviejo, al costarricense Andrey Amador, al galés Luke Rowe y al holandés Dylan van Baarle.

Así anunció el Ineos su nómina para el Tour 2020:

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf

