green

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah perdieron en las semifinales de Roland Garros contra la pareja conformada por Mate Pavic y Bruno Soares con parciales 7-6 y 7-5, luego de casi dos horas de partido.

La pareja colombiana, la mejor del mundo, no pudo remontar un partido duro contra el croata y el brasileño, a diferencia de las rondas anteriores del torneo francés, en las que sufrieron bastante, pero ganaron con lo justo. En el segundo set, los vallecaucanos quebraron el servicio de sus rivales y estuvieron en ventaja, pero la desperdiciaron y terminaron cediendo su saque en dos oportunidades.

Cabal y Farah ya habían jugado finales en tres de los cuatro Grand Slam del tenis y solo les faltaba la de Roland Garros. Por tercera vez en toda su carrera, los colombianos perdieron en las semifinales de la arcilla de París.

A pesar de su derrota este jueves, los colombianos conservarán el número uno del mundo que lograron el año pasado al coronarse campeones de Wimbledon y el US Open, dos de los torneos de máxima categoría en el tenis mundial.

Ahora los doblistas nacionales afrontarán unos cuantos torneos más en Europa para tratar de mejorar su registro en este año atípico, en el que no han tenido los resultados que esperaban. En varios de los certámenes que disputaron se despidieron en las rondas iniciales y todavía no han podido ganar títulos, algo que no sucede desde hace bastantes años.