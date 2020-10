green

El compromiso entre Uruguay y Chile abrirá la competencia y será emitido por el Canal Caracol, así como el de Argentina frente a Ecuador y el de la Selección Colombia contra Venezuela.

Los 2 compromisos restantes, los que medirán a Paraguay con Perú y a Brasil con Bolivia, no tendrán televisión.

Programación y TV de la primera fecha de la Eliminatoria:

Jueves 8 de octubre

5:45 p.m. – Uruguay vs. Chile (TV: Caracol)

6:30 p.m. – Paraguay vs. Perú

7:10 p.m. – Argentina vs. Ecuador (TV: Caracol)

Viernes 9 de octubre

6:30 p.m. – Colombia vs. Venezuela (TV: Caracol)

7:30 p.m. – Brasil vs. Bolivia

La segunda jornada de la Eliminatoria mundialista se desarrollará el martes 13 de agosto con los choques Ecuador-Uruguay (4:00 p.m.), Venezuela-Paraguay (5:00 p.m.), Bolivia-Argentina (3:00 p.m.), Perú-Brasil (7:00 p.m.) y Chile-Colombia (7:30 p.m.).

Sin embargo, solo serán emitidos por Caracol Televisión los duelos entre Ecuador y Uruguay, y entre Chile y Colombia.