James Rodríguez comandará el ataque del Everton en su visita al Burnley por la jornada número 11 de la Premier League. Esta será la novena vez en el campeonato que el centrocampista cucuteño hace parte de los titulares escogidos por el técnico Carlo Ancelotti.

El defensor caucano Yerry Mina, entre tanto, será nuevamente inicialista después de ser suplente frente al Leeds. La zaga de los ‘Toffees’ estará conformada por el inglés Michel Keane y el jugador ‘cafetero’.

La escuadra azul de Liverpool buscará su sexta victoria en el torneo inglés. Actualmente, la escuadra de los futbolistas colombianos se encuentra en el octavo puesto de la tabla de posiciones, con 16 unidades.

El partido entre el Burnley y el Everton se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la mañana (hora colombiana) y será transmitido por televisión en el canal ESPN 2.

ESPN no solo emitirá el encuentro de los ‘Toffees’ en vivo por su señal televisiva, sino que también se puede ver en vivo y en directo en sus plataformas digitales. Para seguir el encuentro desde el sitio web del canal deportivo se deben seguir estos pasos:

A continuación, los escogidos por el técnico Ancelotti para buscar los tres puntos que necesita el Everton:

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️

Here's how we line up for #BUREVE, with Michael Keane captaining the Blues against his old side.

COYB! 💙 pic.twitter.com/VQVkodzhRQ

— Everton (@Everton) December 5, 2020