Bernardo Tobar ocupó la casilla 26 en la modalidad de pistola rápida, 25 metros, y explotó con sus declaraciones a los medios después de su presentación.

Inicialmente, se mostró decepcionado con su desempeño: “Me voy en deuda conmigo, insatisfecho totalmente, no venía en buen momento, pero quería hacer lo mejor… Pensé que podía mejorar, pero la cabeza no está en su lugar, debo replantear muchas cosas y volver a iniciar”.

Luego, disparó directo a la dirigencia, específicamente hacia el presidente de su federación.

“Con el presidente de la Federación como delegado se volvió un tema de venir a pasear; no entiendo por qué vienen a pasear si veníamos a encerrarnos en una villa. Se nos ha vuelto costumbre en el tiro de Colombia que el presidente de la Federación es el primero que se sube y no priorizan al deportista”, denunció.

Y agregó que no le dejaron ir con su entrenadora personal por llevar a un técnico con el que él no tiene nada que ver: “Es un cubano con el que nuca he trabajado porque no comparto su modo de hacer las cosas ni el argumento técnico que tiene para desarrollar el tiro”.

De hecho, volvió a subir el tono en contra de los directivos: “Se termina repitiendo lo de todo el ciclo olímpico, que no me dejaron estar con mi entrenadora. Pero acá los primeros que se suben son los políticos y ella me hizo mucha falta”.

Para rematar, dijo que su federación no lo apoyó en su proceso hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, pues la plata la tuvo que poner él mismo.

“La preparación de la Federación fue nula. La clasificación se consigue gracias al esfuerzo familiar, a que nosotros metimos el dinero e Indervalle nos apoyó para esto”, aseveró.

Finalmente, explicó que su mamá había muerto recientemente, que no estaba pasando por un buen momento y que si al menos le hubieran autorizado el viaje de su padre, el legendario Bernardo Tobar, presente en 4 Olímpicos, los resultados hubieran podido ser diferentes.