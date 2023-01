Después de cinco meses de juicio, el futbolista francés Benjamin Mendy fue declarado no culpable de seis abusos y de una agresión sexual por la justicia británica, pero será juzgado de nuevo por dos acusaciones, de abuso y de intento de abuso, para las cuales el jurado no alcanzó un veredicto.

Durante el anuncio de la decisión, el jugador del Manchester City, de 28 años, se llevó las manos a la cara y se balanceó ligeramente de delante hacia atrás.

Mendy fue declarado inocente:

BREAKING: Manchester City footballer Benjamin Mendy has been found not guilty of six counts of rape and one count of sexual assault, while jurors could not reach verdicts on one count of rape and one of attempted rape, following a six-month trial at Chester Crown Court. pic.twitter.com/95zUhy5A3N

— TalkTV (@TalkTV) January 13, 2023