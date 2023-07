La última vez que Juan Esteban Mosquera pisó el estadio Atanasio Girardot fue el pasado 27 de junio. Era uno de los 14.000 hinchas que –pese a cargar con el dolor de una final perdida contra Millonarios– decidió acudir a la tribuna norte para alentar al equipo de sus amores: Atlético Nacional. El joven denunció que ese día fue víctima de racismo y que, ahora, la dirigencia del club quiere vetarle el ingreso al escenario deportivo.

Nacional frente a Patronato fue un partido en el que el entonces técnico, Paulo Autuori, dispuso de una nómina juvenil para enfrentar el último duelo de la fase de grupos de la Libertadores. En la tribuna norte, hinchas inconformes con la administración que ha tenido el club, decidieron exponer una bandera en la que reseñaban su malestar.

“Benjamín (Romero), ya sacaste a tu equipo campeón, ¿cuándo te vas?”, era lo que se leía en el trapo que colgraron los aficionados en la tribuna norte. Expresaba el malestar contra el vicepresidente ejecutivo del club, a quien señalan hincha de Millonarios y con quien tienen diferencias por su manera de manejar la institución.

“Un grupo de jóvenes hizo el trapo y decidieron exponerlo en el segundo tiempo. Me pareció un buen mensaje porque igual nosotros siempre hemos estado en contra de su administración por múltiples razones, no solamente por el hecho de que sea hincha de Millonarios”, le relató a EL COLOMBIANO Juan Esteban Mosquera, quien también es líder de la barra ‘Pueblo Verdolaga’.

Instantes después, contó Mosquera, en el lugar estaba Andrés Arboleda, quien funge como oficial de seguridad del club. La orden era quitar el ‘trapo protesta’ de la vista del público y de las cámaras de la televisión internacional.

Su idea era coger el trapo, rasgarlo y llevárselo, pero no alcanzó. Momentos después, el oficial la emprendió contra el líder de la barra.

Los aficionados que estaban cerca no toleraron el insulto racista y la emprendieron contra el funcionario de Nacional. Mosquera recordó que, pese a ser insultado, trató de mediar para que el ambiente no se pusiera más violento.

Pasados los 90 minutos, Juan Esteban decidió dejar pasar el insulto racista que había recibido en el escenario deportivo. Le relató a este diario que no interpuso la denuncia porque consideró que el señalado agresor “estaba caliente por el partido”. Sin embargo, esta semana se enteró que la dirigencia del club le notificó a la Comisión Local de Seguridad y Convivencia del Fútbol que prohibirá su ingreso al estadio y a las demás personas que se identifiquen como miembros de la barra “Pueblo Verdolaga”.

“Se cumplió eso de que me iba a joder la vida. El viernes salió el plan de abonados y cuando intenté ingresar a la plataforma ‘Siempre Verdolaga’ me di cuenta que mi usuario y contraseña estaban bloqueados. Luego, me enteré que en la comisión local del fútbol se discutió mi veto y el de tres personas más del estadio”.