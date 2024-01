El momento deportivo del Barcelona no es nada sencillo, pues marcha en la cuarta posición de la Liga de España a muchos puntos del Real Madrid y el Girona, perdió de forma muy abultada la Supercopa y en Champions league no tendrá una tarea sencilla, ya que en octavos de final se mide contra el Napoli de Italia.

A pesar de los resultados, lo que más les preocupa a los aficionados españoles es el tema del juego, ya que no se ve una idea clara ni trabajada y al final casi todos los partidos los sufren, por lo que ya no hay tanta paciencia con el técnico Xavi Hernández.

De hecho, luego de la derrota en la final de la Supercopa por 4-1 contra el Real Madrid, muchos decían que el técnico debería salir por el mal rendimiento, pero al final el club tiene otras ideas de cara al resto de la temporada.

Al parecer, el ser ídolo del club le da ciertos privilegios a Xavi, pues en otras circunstancias el técnico ya habría salido, pero al español le han tenido mucha paciencia y todo indica que así seguirá siendo, al menos, hasta el final de la temporada.

Según explicó Deco, exfutbolista portugués y director deportivo del club, esta derrota no cambia los planes para la temporada y por eso Hernández seguirá al frente de la institución.

“Esta pregunta no tiene ningún sentido. Xavi sigue con la confianza del presidente y la dirección deportiva y esta derrota no cambia nada. Solo perdimos un partido, no más”, explicó Deco en diálogo con Movistar +.

