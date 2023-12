En la mañana de este jueves 21 de diciembre, no solo el mundo del fútbol sino Europa en general se agitó debido a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor de la Superliga, el torneo que propuso el Real Madrid y el Barcelona, ya que prohibirlo o ponerle sanciones a los clubes que participen significa un abuso de poder tanto de Uefa como de la Fifa.

Ante esto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, publicó un video en las redes sociales del equipo en el que aseguró que “triunfó el fútbol” y que desde ahora todo cambiará en beneficio del deporte y los clubes que compiten.

Por su parte, el Barcelona, que actualmente no tiene buena relación con el equipo de Madrid, pero que se unen por esta iniciativa, también publicó un video en el que aparece el presidente Joan Laporta asegurando que su idea de apoyar un nuevo campeonato no es para ir en contra de La Liga o los reglamentos del país, sino de beneficiar el espectáculo y a los socios del equipo.

Cabe recordar que lo que se pretende con este nuevo torneo planteado, principalmente, por estos dos clubes, es mejorar la competencia, que el fútbol sea más justo, que no se beneficie a solo algunos equipos y que el espectáculo sea mayor, entendiendo que este deporte ha perdido a una cantidad importante de espectadores.

Ahora, cabe recordar que esta fue una iniciativa que no tuvo solo el Real Madrid y Barcelona, sino clubes como Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur también la apoyaron en un inicio.

Sin embargo, al ver que los aficionados no estaban contentos y que se les podría venir un problema gigante encima, decidieron bajarse y seguir como venían trabajando.

De hecho, varios de estos clubes se han pronunciado al respecto y reafirman su posición de no apoyar dicho campeonato que iría en contra de la Champions League y el resto de torneos organizados por la Uefa.

Bayern Múnich, por ejemplo, que es el club más grande de Alemania, sacó un comunicado diciendo que la sentencia de la justicia no cambia su posición y que esperan que eso no tenga un desarrollo en el futuro.

Manchester United, por su parte, también aseguró que su idea de participar en ese certamen sigue siendo el mismo y que los aficionados pueden estar tranquilos.

Finalmente, la Premier League, para muchos la mejor liga del mundo, también publicó su idea con respecto a este certamen y aseguró que para ellos los aficionados son lo más importante y que el sistema de ascensos y descensos son los que hacen llamativo y competitivo el deporte y por eso es importante mantenerlo tal como está.

