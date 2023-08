El elenco comandado por Cristiano Ronaldo sigue enamorando grandes jugadores y en esta ocasión, se hizo con los servicios de Aymeric Laporte.

Al Nassr se quiere convertir en el equipo más poderoso del balompié saudí, y para esto, está armando un equipo de lujo. Recordemos que, a inicios de este año, el equipo que viste de amarillo y azul confirmó la llegada de Cristiano Ronaldo, jugador que le trajo al cuadro árabe una gran popularidad y compromiso con el fútbol de su país.

(Vea también: Arquero revelación del Mundial 2022 fichó por equipo de Arabía y será compañero de Neymar)

Luego de la llegada del exjugador de Real Madrid, Al Nassr oficializó la llegada de más jugadores de renombre, tales como Sadio Mané, Alex Telles y Marcelo Brozovic. Ahora, y luego de jugar cinco años en el Manchester City, el defensor central Aymeric Laporte decidió continuar su carrera deportiva al lado del jugador portugués más exitoso de toda la historia.

El defensor central, se despidió del actual campeón de Champions League de la siguiente manera: “Hoy quiero compartir una historia con vosotros… Una que ha durado cinco años y medio inolvidables. Son muchos los recuerdos que guardaré para siempre en mi corazón”.

Este jugador, se suma a Al Nasrr por una suma de 27,5 millones de euros. Ahora Laporte se pondrá la casaca del club que busca su primera liga en cinco años.

Welcome to the family, Laporte 🤩💛#LaporteIsYellow 💛 https://t.co/BGpqc6o9oo pic.twitter.com/JTFGQv9H3c

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 24, 2023