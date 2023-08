El sábado pasado fue presentado en Arabia, el brasileño Neymar como nuevo refuerzo del Al Hilal. La presentación fue por todo lo alto, aunque el delantero ya ha dado de que hablar en dos ocasiones, y aún no lleva una semana en territorio árabe.

El brasileño llegó a Arabia Saudí, junto a otras superestrellas del fútbol, con una ligera lesión y no está en condiciones para entrenar, conclusión a la que llegó el director técnico luego de la realización de los exámenes médicos y los primeros días de práctica. “Ha llegado con una pequeña lesión y no podrá entrenar todavía con el equipo. No sé cuándo estará suficientemente en forma para jugar”, fue lo que declaró el entrenador portugués en una rueda de prensa.

Las declaraciones de Jorge Jesús llegan el día después de la convocatoria de Neymar para los primeros partidos de eliminatorias de la Selección Brasil para el Mundial 2026. El juego contra Bolivia será el 8 de septiembre, en condición de local. Colombia juega el 7 de septiembre con Venezuela.

La Confederación Brasileña de Fútbol, ha dado su versión, dejando claro que sigue de cerca el proceso de Ney, vigilando el estado de salud desde hace varios días. Por su parte, el técnico del conjunto árabe, agregó “Pienso que no debería ir a Brasil. Debe recuperarse de un problema muscular para comenzar a jugar, y es lo que le hace falta”.

El último juego del atacante brasileño de 31 años fue el 3 de agosto, anotando un doblete y dando una asistencia contra el club coreano del Jeonbuk Motors, en un amistoso con el Paris Saint German. Dicho juego se dio tras una lesión en el tobillo sufrida en marzo.

Dentro de los privilegios que le dieron a Neymar en su nuevo club, sobresale que tendrá a su disposición un avión privado para usar cuando se le antoje. Además de una mansión con equipo doméstico para atenderle en todo momento.