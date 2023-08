El delantero brasileño Neymar Junior, que el pasado martes se convirtió en nuevo jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita tras seis temporadas en el Paris Saint-Germain, le dio crédito al portugués Cristiano Ronaldo por ser la persona en atraer estrellas a la Liga de Medio Oriente.

El astro brasileño, que fichó por cerca de 100 millones de euros (108,75 millones de dólares) y por dos temporadas, fue recibido como un héroe el viernes al llegar a Arabia Saudita, donde pasa a engrosar una larga lista de jugadores de fútbol seducidos por el rico reino petrolero.

En declaraciones difundidas por las redes sociales del Al Hilal, el brasileño se refirió a Ronaldo.

Por su parte, aureolado con un triplete histórico con el Manchester City, Riyad Mahrez estampó su firma para los cuatro próximos años con el Al-Ahli. En el caso del internacional argelino de 32 años en un traspaso estimado en 35 millones de euros (sobre 38 millones de dólares).

Otra estrella del fútbol llegada al campeonato saudita es Sadio Mané. El internacional senegalés de 31 años fichó por el Al-Nassr por tres años con un salario anual cercano a los 40 millones de euros.

Más allá de las estrellas, varios grandes nombres del fútbol mundial que han pasado de la treintena han tomado rumbo al país del Golfo.

Finalista de la última Liga de Campeones con el Inter de Milán, el croata Marcelo Brozovic también tomó rumbo por tres años hacia el Al-Nassr. Según varios medios, el club saudita habría desembolsado 18 millones de euros para hacerse con el volante de 30 años.

