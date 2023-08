Después de conocerse su salida del PSG y confirmarse su fichaje por el club árabe, Al Hilal, se definió el futuro del astro brasileño Neymar para la temporada 23/24, que ya se encuentra activa en varias de las ligas del mundo.

El anuncio del nuevo equipo del jugador de Brasil generó bastantes opiniones divididas, ya que muchos críticos de la materia expresaron que Neymar todavía tenía fútbol para seguir en alguna de las grandes ligas de Europa.

Le puede interesar: De ser el heredero de Pelé a fichar por Al Hilal: el triste adiós al fútbol europeo de Neymar

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023