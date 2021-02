green

En las últimas horas, en Argentina dieron a conocer que habría un nuevo lío interno en Boca Juniors, todo por cuenta de la filtración de un audio enviado por Jorge el ‘Patrón’ Bermúdez hablando de Carlos Tévez.

El exjugador hace parte del consejo de fútbol del ‘xeneize’, una sección que agrupa a varias leyendas de la institución para tomar decisiones sobre varios aspectos del club.

Desde hace un tiempo se conoce las diferencias que hay entre Bermúdez y Tévez, pues el colombiano aseguró en su momento que el ‘Apache’ ya no estaba en condiciones de jugar en Boca Juniors.

Aunque cada uno continuó en su camino, en el entorno Boca se sabe que no hay comunicación entre ellos. Y parece que eso no se solucionará porque ahora se filtró un audio en el que el exdefensor terminó señalando al actual capitán y referente del equipo.

“Son personas libres. No son delincuentes, al menos socialmente. Se pueden juntar, se pueden ver, tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junta con Angelici, con Macri o con los que quiera. Tenemos que ser muy inteligentes y transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros. Él (Tevez) que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son sus intenciones”, dice Bermúdez en audio del que no se conoce su procedencia, pero ya está en todos los medios argentinos.

A lo que se refiere el ‘Patrón’ es a la foto de Tévez con Angelici, expresidente y gran opositor de los actuales directivos de Boca Juniors, en una playa de Argentina.

🔵🟡 Tevez compartió playa con Angelici en Pinamar y la atención volvió a ponerse en el rol que podría jugar en las elecciones de Boca en el 2023 🗳️⚠️ ¿Carlitos jugará en las urnas por primera vez? pic.twitter.com/0CoVK6Hi5P — Diario Olé (@DiarioOle) January 27, 2021

En ese país aseguran que el ‘Apache’ podría incidir en las próximas elecciones para ser presidente de Boca Juniors y por eso es que a Bermúdez, y otros directivos como Juan Román Riquelme, no ven con buenos ojos estas decisiones.