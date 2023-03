Ante Millonarios, el Nacional de Paulo Autuori irá en busca de una victoria que corte con la mala racha enfrentando a este equipo en el Atanasio Girardot y sumar tres puntos que lo mantenga en lo más alto de la tabla. Todos los duelos entre azules y verdes, tienen un condimento especial y este no será la excepción.

Los locales saldrán con la idea de llevarse un triunfo que sirva para acabar con los malos resultados en casa frente a los capitalinos. Y es que desde el año 2017 el verdolaga no logra ganarle en su feudo.

Aunque los dirigidos por Alberto Gamero, llegan con los ojos puestos en el partido ante Atlético Mineiro por la tercera fase eliminatoria de la Copa Libertadores, saben que frente al cuadro paisa no pueden dar ventajas. Como es costumbre, saldrán a jugar y a proponer sin importar que sean locales.

El timonel verde sabe muy bien lo que significa este duelo, sin embargo, le restó algo de importancia en cuanto a la planificación. En cuanto a la motivación de sus jugadores, fue contundente al afirmar que es algo que no le preocupa pues el juego de por sí motiva.

Así lo confirmó en la rueda de prensa previa que se llevó a cabo en la mañana de este jueves en la sede deportiva de Guarne.

“Creo que se trabaja normal, no hay que cambiar, no es más que un juego. Seguro tiene una característica distinta, porque es un clásico, pero estos son los partidos que no preocupan porque generan una motivación especial”, dijo el entrenador de Nacional.