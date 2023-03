La ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2023, entre Millonarios y Atlético Mineiro, terminó con empate 1 por 1 en el estadio El Campín. Y como la llave quedó abierta, y el objetivo de los dirigidos por Alberto Gamero es clasificar a la fase de grupos, para el partido contra Atlético Nacional se tendrá un equipo con mayoría de suplentes.

La anterior prueba con mayoría de suplentes fue contra Once Caldas y se dio una derrota en Manizales 1 por 0, pero el DT samario dice que tiene un grupo que puede hacer frente al clásico con los paisas.

Esto ha llevado a que las opiniones se dividan entre los hinchas; algunos indican que debería poner a la nómina principal en el Atanasio Girardot y otros quieren que se guarden los jugadores principales para el duelo en Brasil.

Aunque parezca un tema menor, Millonarios ya suma 6 partidos sin perder con Nacional en Medellín, la última derrota fue el 16 de septiembre de 2017. En esos últimos encuentros se dieron 3 triunfos y 3 empates, tal vez es la motivación que tienen algunos aficionados para no dar ventajas en esta rivalidad histórica entre los 2 equipos con más títulos en el FPC.

En la rueda de prensa posterior al empate con Atlético Mineiro, Gamero fue sincero y contó lo que va a pasar para el partido del sábado 11 de marzo contra Nacional:

Y aunque quedaba en el aire la posibilidad de revisar el físico y recuperación de los jugadores, con la siguiente afirmación, el técnico ‘albiazul’ mostró que no piensa en dar ventajas al equipo brasileño en la vuelta: “El jugador, puede que llegue a jugar el sábado, pero no va a llegar a jugar el miércoles, otra vez. Vamos a mirar la nómina”.

Para responder las dudas de los hinchas que no están de acuerdo y que tienen dudas de esta decisión para la Liga BetPlay 1-2023, el DT azul dio sus razones:

“Hubo una nómina contra el Deportivo Cali, que me dejó tranquilo y satisfecho. Y si esa nómina tiene que ir a jugar, vamos a ir a jugar así. Tenemos una nómina con jugadores que están esperando una oportunidad.Y contra Caldas, así se haya perdido, me parece que fue un equipo que me gustó, contra Cali el equipo me gustó y vamos a mira contra Nacional”.