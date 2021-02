green

El debate sobre cuál es el clásico más importante de Colombia siempre será un tema difícil de tratar. Aspectos como la historia, títulos nacionales e internacionales, hinchada y reconocimiento en otros países son algunos de los aspectos que se deben poner en la mesa.

Por ahora, la Conmebol se inclinó por la rivalidad entre Atlético Nacional contra América de Cali, dejando a un lado a equipos como Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali o Junior de Barranquilla.

En redes sociales, la Confederación Sudamericana resaltó los clásicos del continente. Por supuesto, en algunos países como Argentina, Chile o Uruguay los partidos más tradicionales son muy claros. Aquí está la lista:

País Clásico Argentina River Plave vs. Boca Juniors Bolivia Bolívar vs. The Strongest Brasil Flamengo vs. Corinthians Chile Colo Colo vs. Universidad de Chile Colombia América de Cali vs. Atlético Nacional Ecuador Barcelona vs. Emelec Paraguay Olimpia vs. Cerro Porteño Perú Universitario vs. Alianza Lima Uruguay Peñarol vs. Nacional Venezuela Caracas F.C. vs. Deportivo Táchira

Esta es la publicación de la CONMEBOL en su cuenta de Twitter:

🤩 ¡El historial de los clásicos del fútbol sudamericano en la CONMEBOL #Libertadores! 🤔 ¿Se jugará alguno de estos partidos en la Copa 2021? pic.twitter.com/ksjtBiJ31p — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 9, 2021

Clásicos del Fútbol Profesional Colombiano

Sin duda alguna, en Colombia, las disputas futbolísticas son muy regionales. Por lo menos, las tres principales ciudades del país cuentan con dos clubes tradicionales: en Bogotá, Millonarios vs. Santa Fe; en Medellín, Atlético Nacional vs. DIM; y en Cali, América vs. Deportivo Cali.

Sobrepasando esa barrera, históricamente, ha habido varios enfrentamientos como el ‘clásico añejo’ entre Deportivo Cali y Millonarios, que hace varias décadas era considerado por muchos como el más importante del país, pero que fue perdiendo relevancia con el paso del tiempo.

Después, con la buena participación en las copas internacionales, Nacional y América pasaron a un primer plano en las décadas de 1980 y 1990. Pese a lo anterior, lo cierto es que Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali tienen una ventaja sobre lo demás por el número de títulos locales y por su relevancia a nivel internacional.

Por ejemplo, Atlético Nacional es el único en tener dos campeonatos de Copa Libertadores, América ha disputado varias finales de ese torneo y Millonarios siempre será reconocido por su exitosa época, cuando eran llamados como el ‘ballet azul’.