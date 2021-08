Atlético Nacional celebró la inscripción de los seis futbolistas que trajo para fortalecerse en la Liga BetPlay 2021-2, luego de cancelar su pendiente económico con Cortuluá por el traspaso de Fernando Uribe.

No obstante, luego de obtener tres victorias y un empate tras cuatro fechas disputadas, los ‘verdolagas’ se enfrentan a una nueva situación imprevista en el fútbol colombiano.

Superado el tema con Cortuluá, el próximo rival del cuadro antioqueño en el torneo es Patriotas. El presidente de ese club advirtió que si Atlético Nacional usa sus refuerzos podría demandar el partido.

“Le hice una invitación al presidente Emilio (Gutiérrez) para advertirle de la posible irregularidad en la inscripción y no he obtenido respuesta”, dijo César Guzmán, directivo del equipo boyacense en entrevista con Caracol Radio. “Espero que no exista la posibilidad de llegar a eso (la demanda)”, agregó.