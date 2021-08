Las anotaciones del compromiso disputado en el Estadio Atanasio Girardot fueron obra de Díber Cambindo (24’) y del argentino Adrián Arregui (66’).

Sin embargo, Independiente Medellín, que llegaba precedido de solo empates, terminó con un hombre menos por expulsión del propio Arregui a falta de 20 minutos para el pitazo final.

El resultado dejó furiosos a varios aficionados del América de Cali, que explotaron en redes sociales contra el entrenador Juan Carlos Osorio por sus rotaciones.

Fue así como hubo quienes se atrevieron a pedir que “roten” a su cuerpo técnico que encabeza, mientras que otros extrañaron al argentino Juan Cruz Real, anterior timonel.

El marcador dejó a los escarlatas con 9 unidades y a los ‘poderosos’ con 7 puntos, ambos en la parte media de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

Acá, algunas de las publicaciones más ingeniosas:

Te extraño más que nunca y no sé qué hacer

Despierto y te recuerdo al amanecer

Espera otro día por vivir sin ti

El espejo no miente, me veo tan diferente

Me haces falta tú🎵🎶 pic.twitter.com/wlH01krAYc

— SToNeR® suspendido (@StonerFPC__) August 15, 2021