Lionel Messi fue presentado este miércoles oficialmente como nuevo jugador del París Saint Germain en medio de un masivo evento en el Parque de los Príncipes, estadio que será su casa durante las próximas dos temporadas.

Después de que se confirmó el traspaso del argentino, el jugador del club vallecaucano aprovechó el momento para mandarle una indirecta a Atlético Nacional, equipo del cual salió este año sin mucho protagonismo.

“Así es el fútbol. No puedes estar donde no te quieren”, fue el mensaje que escribió el atacante del América de Cali para acompañar la publicación, que cuenta hasta el momento con cerca de 2.000 me gusta.