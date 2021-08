Iván Mejía se ha pronunciado con fuertes trinos sobre el paso de ‘la Pulga’ del Barcelona de España al París Saint-Germain, a tal punto que trató de “mentirosos y ladrones” a los directivos del elenco catalán por dejarlo ir.

Sin embargo, ahora cargó tintas contra los dirigentes del fútbol europeo por no poner trabas ante el millonario contrato que Lionel Messi firmó con el PSG, pues el Barcelona argumentó que no se pudo quedar con el jugador porque su salario excedía los límites establecidos por la Liga de España.

“Me queda la sensación de que el ‘fair play’ financiero no aplica a los equipos de los jeques cataríes”, manifestó inicialmente, ya que el club francés es propiedad de un grupo inversión relacionado con el gobierno de Catar.

Y agregó que ante los fondos cataríes no hay regulaciones, dando a entender que hay complacencia de las autoridades deportivas debido a que en ese territorio se organizará la Copa del Mundo de 2022.

Acá, el mensaje publicado por el periodista:

No se a ustedes pero a mi me queda la sensacion que el fair play financiero no aplica a los equipos de los jeques kataries . Los primos gastan a manos llenas y la UEFA mira para un lado. El contubernio Con Qatar es demasiado evidente.

— Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) August 10, 2021