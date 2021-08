Se trata de los jugadores Dorlan Pabon, Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Ruyeri Blanco, Cristian Castro, y Nelson Palacio, quienes ya no tendrán impedimento para jugar en la Liga BetPlay 2021-2.

Los nuevos ‘verdolagas’ habían quedado en el limbo hace una semana, tras el cierre del mercado de pases, momento en el que, pese a tenerlos inscritos, Nacional quedaba impedido para usarlos este semestre.

La única salida era hacer el pago, que se produjo finalmente este viernes, tras el acuerdo alcanzado el jueves, y el asunto quedó zanjado.

No obstante, el equipo antioqueño no dejó pasar la oportunidad para comentar lo sucedido, diciendo que “seguirá perseverando en sus argumentos, los cuales buscan que las estructuras normativas del balompié colombiano respeten y reconozcan que las controversias de esta naturaleza no se definan en última instancia por quienes no tienen funciones judiciales“.