Atlético Nacional confirmó a Nelson Deossa y al portero Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo como nuevos futbolistas del club. Ambos dejaron todo finiquitado y la institución ‘verdolaga’ los oficializó este martes con dos videos.

El oriundo de Marmato, Caldas, de 22 años de edad, agregó que llega con la mentalidad de lograr los objetivos trazados. “Quiero ser campeón con este club y esperamos que se pueda lograr”.

También le envió un mensaje a la hinchada ‘verdolaga’: “Conozco siempre del aliento que le dan al equipo y espero el apoyo incondicional como lo han venido dando hasta acá”.

Por su parte, el portero Harlen Castillo (29 años), de Istmina (Chocó) y quien fue campeón con el Pereira el semestre pasado, aseguró que desde niño quiso vestir la camiseta verde. “Es un equipo con gran historia, debe sentirse muy bello jugar acá, por esa hinchada que uno ve respaldando al equipo en todo momento y no solo acá, sino en todos los estadios a los que va a jugar Nacional”.

Dijo que también quiere tener una gran relación con la hinchada: “Quiero llegarles bien, llevar el fútbol en paz, que se sientan respaldados en la cancha cada vez que el técnico me brinde la posibilidad de jugar, demostrarles empuje, ganas y sacrificio para conseguir resultados importantes y darles a ellos más títulos”.

A Teófilo Gutiérrez lo han relacionado en los últimos días con Nacional y fue porque el futbolista dijo en un en vivo que le gustaría jugar en el club verde y después, en una entrevista con Espn, ratificó que era un equipo tentador. “Es una institución muy grande que le gusta pelear torneos importantes”.

La verdad es que su empresario sí lo ofreció al conjunto antioqueño, pero los directivos le manifestaron que no había interés por el delantero barranquillero.

El mismo técnico, Paulo Autuori, desmintió también esa posibilidad. “A mí no me gusta especular, no me gusta eso. La calidad de los jugadores es algo que uno tiene que reconocer, pero no es por ahí, no es por ‘Teo’ Gutiérrez por donde vamos. Y no tiene que ver con Teo, tiene que ver con la idea que se tiene acá”.